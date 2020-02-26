В Киеве сосед поджег квартиру с мужчиной внутри и скрылся

В Киеве ночью 26 февраля в одном из домов в Святошинском районе вспыхнул пожар. На улице Петра Куринного, 5 загорелась квартира на пятом этаже. На место инцидента прибыли спасатели.

Об этом пишет Информатор.

Один из жителей, который делил квартиру со своим знакомым, рассказал, что именно сосед поджог жилье, после чего сбежал и скрылся.

Очевидцы говорят, что сбежавший мужчина, который по словам соседа устроил пожар, любит выпить алкогольные напитки и конфликтовать.

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Спасатели ликвидировали пожар. Местонахождение возможного поджигателя и другие подробности случившегося устанавливает полиция.

Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Киеве на Южной Борщаговке вспыхнул крупный пожар в гаражах: люди спасали чужие авто .

Также ранее спасатели ликвидировали масштабное возгорание в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Они эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

В столице 11 февраля вечеромпроизошел смертельный пожар в Голосеевском районе города.

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