В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай
Движение по линии скоростного трамвая восстановили через час после ЧП
В Киеве утром в четверг, 4 апреля, на улице Зодчих сошел с рельсов скоростной трамвай в направлении движения в сторону улицы Старовокзальной.
Движение трамваем приостанавливалось, а сошедшие с рельсов вагоны поднимали автокраном.
Причины ЧП устанавливаются.
Как уточнили в КП "Киевпастранс", движение трамваев восстановили уже через час после ЧП, курсирование транспорта проходит с отклонением от графика.
Напомним, накануне на линии скоростного трамвая мужчина погиб, упав на рельсы с пешеходного моста по улице Василенко на Борщаговке.
Отметим, что пассажиры отметили закономерность: сходят трамваи только определенной марки, которые сравнительно недавно начали курсировать на скоростной линии.
"Синенькие такие не сходят, сходит такой серенький есть трамвайчик. Я думаю, что это, видимо, в нем и причина", – рассказывала "Сегодня" одна из пассажирок.
Ранее мы сообщали, что 1 февраля трамваи сходили с рельсов дважды за день – на Контрактовой площади и на Лесном. Во втором случае трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших. Также на линии скоростного трамвая сошел с рельсов вагон чуть менее, чем месяц назад.
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