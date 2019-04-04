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В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай

Сегодня, 11:54

Движение по линии скоростного трамвая восстановили через час после ЧП

Фото: Киев Оперативный
В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c5/047/5ca5c504764c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c5/047/5ca5c504764c0.jpg Происшествия Движение по линии скоростного трамвая восстановили через час после ЧП

В Киеве утром в четверг, 4 апреля, на улице Зодчих сошел с рельсов скоростной трамвай в направлении движения в сторону улицы Старовокзальной. 

Движение трамваем приостанавливалось, а сошедшие с рельсов вагоны поднимали автокраном.

Причины ЧП устанавливаются.

Как уточнили в КП "Киевпастранс", движение трамваев восстановили уже через час после ЧП, курсирование транспорта проходит с отклонением от графика.

Напомним, накануне на линии скоростного трамвая мужчина погиб, упав на рельсы с пешеходного моста по улице Василенко на Борщаговке.

Отметим, что пассажиры отметили закономерность: сходят трамваи только определенной марки, которые сравнительно недавно начали курсировать на скоростной линии.

"Синенькие такие не сходят, сходит такой серенький есть трамвайчик. Я думаю, что это, видимо, в нем и причина", – рассказывала "Сегодня" одна из пассажирок.

Ранее мы сообщали, что 1 февраля трамваи сходили с рельсов дважды за день – на Контрактовой площади и на Лесном. Во втором случае трамвай разогнался и не остановился, пока не снес два столба. К счастью, обошлось без пострадавших. Также на линии скоростного трамвая сошел с рельсов вагон чуть менее, чем месяц назад. 

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Тег транспорт, Киев, трамвай, чп, борщаговка, скоростной трамвай

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