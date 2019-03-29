В Киеве сошел с рельсов товарный поезд
По предварительным данным, пострадавших нет
В промышленной зоне на Выдубичах в Киеве близ улицы Промышленная сошли с рельсов семь вагонов товарного поезда. Инцидент произошел в пятницу, 29 марта.
Несколько вагонов, груженных щебнем, в результате аварии опрокинулись, также пострадало и железнодорожное полотно – вырвало рельсы, сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook.
Причины происшествия пока что устанавливаются.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что во Львовской области произошла серьезная авария на железной дороге – с рельсов сошел товарный поезд. Авария произошла возле станции "Старе село" на участке железной дороги "Львов-Ходорив". Движение пассажирских поездов проводится через станцию "Стрый".
Также мы писали, что в Ивано-Франковской области грузовик выехал на пути, вызвав частичное схождение локомотива пассажирского поезда с рельсов.
По данным Укрзализныци, в прошлом, 2018 году, в результате ДТП по неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибло 16 человек и 30 были травмированы. В целом на протяжении 2018 года на железнодорожной инфраструктуре произошло 79 случаев ДТП.
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