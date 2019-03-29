В Киеве сошел с рельсов товарный поезд

По предварительным данным, пострадавших нет

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве сошел с рельсов товарный поезд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/df8/2b4/5c9df82b405d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/df8/2b4/5c9df82b405d2.jpg 2019-03-29T12:53:00+02:00 Происшествия По предварительным данным, пострадавших нет

В промышленной зоне на Выдубичах в Киеве близ улицы Промышленная сошли с рельсов семь вагонов товарного поезда. Инцидент произошел в пятницу, 29 марта.

Несколько вагонов, груженных щебнем, в результате аварии опрокинулись, также пострадало и железнодорожное полотно – вырвало рельсы, сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook.

Причины происшествия пока что устанавливаются.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области произошла серьезная авария на железной дороге – с рельсов сошел товарный поезд. Авария произошла возле станции "Старе село" на участке железной дороги "Львов-Ходорив". Движение пассажирских поездов проводится через станцию "Стрый".

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области грузовик выехал на пути, вызвав частичное схождение локомотива пассажирского поезда с рельсов.

По данным Укрзализныци, в прошлом, 2018 году, в результате ДТП по неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибло 16 человек и 30 были травмированы. В целом на протяжении 2018 года на железнодорожной инфраструктуре произошло 79 случаев ДТП.

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