В Киеве сошел с рельсов трамвай: движение заблокировано (видео)

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве утром в среду, 8 января, сошел с рельсов трамвай в районе рынка "Юность". Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Не доброе утро для всех, кто хотел воспользоваться трамваем, чтобы добраться куда-либо с рынка Юность – трамвай сошел с рельс и теперь движение трамваев перекрыто в обе стороны", – говорится в сообщении.

Также в паблике опубликовано видео с трамвайной "тянучкой" из-за ЧП.

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При этом в КП "Киевпастранс" сообщили, что утром задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 33К, 35 по улице Миропольская/Навои в оба направления по техническим причинам.

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Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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