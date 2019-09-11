В Киеве сотрудница университета семь лет получала зарплату за несуществующего работника

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В Киеве будут судить экс-бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, которая семь лет получала зарплату несуществующего работника. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В 2012 году с целью завладения денежными средствами, выделенными государством на зарплату работникам заведения, подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, причинив государству ущерб на сумму почти 800 тыс. грн", - говорится в сообщении.



Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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При этом подозреваемая, которая сейчас уже уволена с должности, возместила в государственный бюджет почти 500 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

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Кроме этого, на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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