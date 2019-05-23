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В Киеве сотрудник магазина украл 42 мобильных телефона

23 мая, 21:07

Управляющий сдавал технику в ломбард

Фото: Pixabay

В Киеве управляющий магазина электроники похитил 42 мобильных телефонов на сумму около 150 тысяч гривен, рассказали в ГУ НП столицы.

Пропажу гаджетов заметили во время инвентаризации в магазине на улице Маршала Тимошенко, тогда руководство и обратилось в полицию. При проведении проверки правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний киевлянин, который работал в магазине управляющим.

Мужчина признался, что последние четыре месяца он выносил из магазина и закладывал в соседние ломбарды гаджеты под собственный паспорт. Всего правоохранители установили 18 эпизодов его преступной деятельности. Общая сумма ущерба составляет около 150 тысячи гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как максимально обезопасить свое жилье от кражи, а также рассказывали, как распознать квартирного вора.

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Тег Киев, кража, вор, задержали

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Сегодня

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