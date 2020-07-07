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В Киеве сотрудник СБУ попался на взятке: торговал должностями

7 июля, 03:10

Елена Вус Елена Вус

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

6 июля в Киеве следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Об этом сообщает сайт ГБР.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Ранее правоохранители изобличили в вымогательстве 250 000 долларов США организованную группу в составе минимум четырех человек во главе с заместителем одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

А в Киеве задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киеврады.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите видео:

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взятка коррупция СБУ задержание трудоустройство должность неправомерная выгода ГБР

Источник: Сегодня

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