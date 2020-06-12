В Киеве сожгли внедорожник (видео)

В Киеве в ночь на 12 июня во дворе дома на Голосеевском проспекте, 15 сгорел Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:04.

"Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, уже в 2:26 пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля", - говорится в сообщении.

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На месте было задействовано две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 11 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

В паблике dtp.kiev.ua сообщается, что Mitsubishi Outlander поджег неизвестный и скрылся.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

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Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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