В Киеве спасатели достали из озера тело мужчины

Тело нашли на глубине шести метров

Фото: dsns.gov.ua.

В Киеве спасатели достали тело мужчины из озера "Урочище Довгий Лан" на улице Закревского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"Прибыв к месту вызова спасатели приступили к поисковым работам. На расстоянии 40 м от берега на глубине шести метров обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.

Спасатели просят отдыхающих соблюдать элементарные меры безопасности, отдыхая у воды. Не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии. Не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов, не плавать в одиночестве, купаться только в приспособленных для этого местах.

Накануне новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области в реке Тетеров утонула молодая женщина с пятилетним сыном.

Напомним, что ранее в Киеве за день утонули три человека. По данным ГСЧС Киева, всего с начала года на столичных водоемах погибло 29 человек, спасены 20. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибло 20 человек, 7 были спасены.

Также мы писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве спасатели достали из озера тело мужчины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"