В Киеве спасли маленького щенка, застрявшего между плитами (видео)

Киевская Служба спасения животных опубликовала видео спасения щенка на улице Митрополита Андрея Шептицкого, который застрял лапой в узкой щели между плитами.

"Плиты двигать не пришлось, спасательнице удалось пролезть в узкую щель под плитой и достать щенка вручную", – говорится в сообщении службы.

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Ранее близ пгт Дымер бойцы киевской Службы спасения животных спасли косулю, которую сначала сбила машина, потом ее покусала собака и в результате животное застряло в ограде кладбища. Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили косулю из ограды и госпитализировали ее. Состояние животного крайне тяжелое, есть как раны от ДТП, так и от собаки, кровотечение, а также компрессионная травма от сдавливания.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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