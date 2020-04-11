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В Киеве спасатели выручили женщину, оказавшуюся в "ловушке"

11 апреля, 15:24

Александр Марущак

Помощь киевлянке предоставили на открытом воздухе

В Киеве 11 апреля утром сотрудникам Киевской службы спасения поступил необычный вызов с Харьковского шоссе. Оказалось,что у местной жительницы сильно распух палец на котором было кольцо.

Фото: КАРС

"Раньше киевляне у которых возникали подобные проблемы приезжали к нам в офис для снятия ловушек-украшений. Теперь же мы выежаем к людям на дом, чтобы оказать помощь – общественный транспорт ведь не ходит, как раньше. С женщиной все хорошо. Палец смазали и при помощи специальных инструментов сняли кольцо"-, расказали сайту "Сегодня" в Киевской службе спасения.

Потерпевшей женщине – около 40 лет.

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Фото: КАРС

Отметим, что это уже не первый подобный случай в столице. Ранее спасатели помогли снять два кольца женщине, которая выпила очень большое количество жидкости. Кольца ей разрезали с помощью маленькой "болгарки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки канализации, потребовалась помощь спасателей. Ногу мальчика 2011 рождения освободили с помощью электроинструмента. Мальчик не получил травмы, фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка.

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Киев кольцо застряла КАРС

Источник: Сегодня

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