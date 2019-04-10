ФОТОФАКТ. В Киеве спасли лису, попавшую в браконьерские силки
Лиса уже не сможет вернуться в лес
В Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней. Об этом сообщает киевская Служба спасения животных на своей странице в Facebook.
"Тонкой проволокой была перетянута правая задняя лапа лисы. Прибывшие на место спасатели отвезли ее в ветеринарную клинику, где была оказана первая медицинская помощь, удалена полностью отмершая лапа, назначен курс лечения и уколота вакцина от бешенства. Сейчас лиса временно находится у одной из спасательниц Команды и получает все необходимые манипуляции", – говорится в сообщении.
К сожалению, из-за отсутствия конечности, лиса уже не сможет вернуться в лес.
Ранее мы сообщали, что столичные спасатели вызволили собаку, которая угодила в браконьерские силки на озере Редькино (Министерка) в Оболонском районе.
Также мы писали, что при пожарах на сухостое в Киевской области спасли зайчонка и ежика.
Отметим, что мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.
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