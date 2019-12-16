В Киеве спасли маленького мальчика, который чуть не выпал с балкона

Мать четырехлетнего мальчика завила, что спала и не слышала криков ребенка

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве патрульные полицейские спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал с балкона. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

Так, к копам поступило сообщение, что в одном из домов на парапете открытого балкона на третьем этаже стоит ребенок и плачет. На месте выяснилось, что дверь в квартиру заперта, а попытки достучаться – напрасны.

"В любой момент могло произойти непоправимое. И патрульный Андрей Грицюк, не колеблясь, принял решение подняться к ребенку собственными силами. Полицейский по стене поднялся на второй этаж, где его уже ждал сосед. А потом начал шаг за шагом приближаться к мальчику. Малыш был сильно напуган и все время плакал. К счастью, полицейскому удалось уговорить малыша обнять его за шею и таким образом спуститься вместе вниз, где их уже поджидали медики", – говорится в сообщении.

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Мать четырехлетнего мальчика завила, что спала и не слышала ни криков ребенка, ни стук в двери.

На место происшествия патрульные вызвали полицейских отдела ювенальной превенции, которые в дальнейшем будут устанавливать все обстоятельства этого происшествия.

Ранее в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Эксперты говорят, что в прошлом году на подоконниках не удержались по меньшей мере две сотни детей. Как защитить малышей, узнавали журналисты "Сегодня".

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел шесть этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша.

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