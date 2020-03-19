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В Киеве спасли маленького ребенка, который чуть не выпал из окна (видео)

19 марта, 15:51

Наталья Руда

Видео спасения опубликовали в социальных сетях

В Киеве в четверг, 19 марта, спасли маленького ребенка, едва не выпавшего из окна дома на улице Симферопольской, 11/1. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

На кадрах запечатлено, как стоящего на подоконнике у открытого окна маленького ребенка уговаривают слезть с него. При этом под окнами натянули тент, а позднее к окну приставили лестницу и спасатель забрался по ней в квартиру к малышу.

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Напомним, с 12 марта в столице детские сады, школы и университеты ушли на карантин в связи с борьбой с распространением коронавируса. 17 марта карантинные меры ужесточили, в городе закрылись рестораны, кафе, отменили массовые мероприятия, не работает метро.

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Как сообщалось ранее, утром 13 марта в жилом доме на ул. Борщаговской, 117/125 двое оставленных без присмотра маленьких детей устроили пожар. Позднее двухлетнюю девочку и шестилетнего мальчика изъяли у 25-летней матери. Как выяснилось, женщина не впервые оставляет детей без присмотра, а также не уделяет должного внимания их воспитанию.

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Киев ребенок спасение

Источник: Сегодня

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