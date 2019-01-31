В Киеве спасли рыбака и двух полицейских, провалившихся под лед
Инцидент произошел днем на речке Десенка
На речке Десенка спасли рыбака и двух полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.
Инцидент произошел 31 января, спасатели узнали о произошедшем в 12:15. В ГСЧС позвонили очевидцы события и рассказали, что на речке Десенка на расстоянии 500 м от берега напротив вертолетной площадки под лед провалился рыбак.
На место происшествия были направлены аварийно-спасательный отряд специального назначения. По прибытии спасателей было установлено, что на расстоянии около 400 м от берега под лед провалились также работники полиции, которые прибыли по вызову и самостоятельно пытались достать пострадавшего.
С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели помогли работникам и полиции, и рыбаку. Пострадавшим оказали первую помощь и передали медикам.
Напомним, 4 января мы писали о том, что на озере в Киеве чудом удалось спасти девочку с бабушкой. Ребенок катался на склоне и слетел на тарелке в воду, а бабушка попыталась помочь девочке, и тоже провалилась в воду.
Кроме того, 2 января в Киеве спасли двух рыбаков, у одного подозревают инсульт. Мужчины находились в 1,5 км от суши и не могли самостоятельно добраться до берега.
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