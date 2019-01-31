Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве спасли рыбака и двух полицейских, провалившихся под лед

31 января, 17:32

Инцидент произошел днем на речке Десенка

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киеве спасли рыбака и двух полицейских, провалившихся под лед //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/314/fb5/5c5314fb5c43f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/314/fb5/5c5314fb5c43f.jpg Происшествия Инцидент произошел днем на речке Десенка

На речке Десенка спасли рыбака и двух полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

Инцидент произошел 31 января, спасатели узнали о произошедшем в 12:15. В ГСЧС позвонили очевидцы события и рассказали, что на речке Десенка на расстоянии 500 м от берега напротив вертолетной площадки под лед провалился рыбак.

На место происшествия были направлены аварийно-спасательный отряд специального назначения. По прибытии спасателей было установлено, что на расстоянии около 400 м от берега под лед провалились также работники полиции, которые прибыли по вызову и самостоятельно пытались достать пострадавшего.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели помогли работникам и полиции, и рыбаку. Пострадавшим оказали первую помощь и передали медикам.

Напомним, 4 января мы писали о том, что на озере в Киеве чудом удалось спасти девочку с бабушкой. Ребенок катался на склоне и слетел на тарелке в воду, а бабушка попыталась помочь девочке, и тоже провалилась в воду.

Кроме того, 2 января в Киеве спасли двух рыбаков, у одного подозревают инсульт. Мужчины находились в 1,5 км от суши и не могли самостоятельно добраться до берега.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег спасатели, река, рыбак, речка, ГСЧС, полиция Киев

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве спасли рыбака и двух полицейских, провалившихся под лед". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вода в Днепре и Десне стала лучше – "Киевводоканал"

31 января, 14:38

Благоприятная погода позвонила снизить до минимума уровень реагентов

ГСЧС опубликовала жуткую статистику погибших на пожарах с начала года

31 января, 10:30

За первый месяц 2019 года в Украине произошли почти четыре тысячи пожаров

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

31 января, 09:13

В горных районах Закарпатья существует угроза схода оползней на дороги

На выборах президента Украины будут дежурить 7 тысяч сотрудников ГСЧС

28 января, 15:18

В случае осложнения оперативной обстановки ведомство сможет выставить 13 тысяч человек

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов