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В Киеве спасли женщину, которая чуть не утонула в озере

Сегодня, 15:44

Инцидент произошел на озере Тельбин

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
В Киеве спасли женщину, которая чуть не утонула в озере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc1/bdb/5c8bc1bdb4e92.jpg Происшествия Инцидент произошел на озере Тельбин

Столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Сообщение о ЧП поступило патрульным около семи утра в воскресенье, 31 марта.

Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.

В результате женщину вытащили из воды и передали медикам. Женщину спасли, она находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в центре Киева спасатели, правоохранители и кинологи ищут взрывчатку в одной из гостиниц в центре столицы.

Также в полиции рассказали детали масштабной аварии, которая произошла поздно вечером 29 марта на Северном мосту в Киеве. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом.

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Тег Киев, спасение, патрульная полиция

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Источник:

Сегодня

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