В Киеве спецназ накрыл сеть "массажных салонов": как работали проститутки (фото и видео)

На девушках сутенеры успели заработать около 17 миллионов гривен

Фото: ГУНП в Киевской области

В Киеве оперативники разоблачили целую сеть борделей, которые работали под видом массажных салонов. На проститутках сутенеры успели заработать огромную сумму – 17 миллионов гривен.

В пресс-службе столичной полиции рассказали, что незаконный бизнес организовали несколько людей. Они размещали в интернете объявления об услугах эротического массажа и подыскивали клиентов.

"Главный организатор – 38-летний уроженец Днепропетровской области, занимался обустройством мест для оказания сексуальных услуг, получал 65% прибыли. Кроме того, с помощью скрытой видеокамеры, вмонтированной в зеркало, он организовал незаконную видеосъемку клиентов, которые пользовались услугами проституток. Час развлечений с девушками стоил от 650 до 10 тысяч гривен, а прибыль за все время деятельности салонов составила около 17 миллионов гривен", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Алексей Гаврилюк.

Кроме того, мужчине помогали еще три женщины – из Днепра и Запорожской области. Они работали администраторами. Двух фигурантов уже задержали, им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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