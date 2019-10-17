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В Киеве спецсвязисты устроили драку и прострелили АТОшнику обе ноги: фото с места ЧП

17 октября, 08:38

Полиция задержала военнослужащих

/ Фото: Киев Оперативный

На столичном Виноградаре, где ранее подростки жестоко избили мужчину, вечером 16 октября произошла драка со стрельбой при участии спецсвязистов и бывшего бойца АТО. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Компания из трех пьяных военнослужащих возвращалась домой с гулянки. Женщин они отправили на такси, а сами пошли в супермаркет АТБ. Взяли бутылку, запивку, закусон и, чтобы далеко не отходить, начали распивать прямо у магазина. К большому сожалению, так в этом месте делают многие, поэтому на них и не очень обратили внимание, хотя один из них и был в военной форме", – говорится в сообщении.

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Позднее один из них, который был одет в военную форму, решил справить нужду возле детской площадки в ближайшем дворе, где ему сделал замечание проходящий мимо мужчина, который, как оказалось, ранее принимал участие в военных действиях на Донбассе. В результате между ними вспыхнула словесная перепалка, мужчина в форме достал ПМ и открыл стрельбу по бывшему АТОшнику, который получил ранения резиновыми пулями в обе ноги. При уже будучи раненым мужчина избил связиста в форме, а его коллеге сломал ногу.

На место прибыла полиция и задержала двух связистов. Один из отправился в больницу, а второй – в райотдел для встречи с сотрудниками военной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Затоке Одесской области командир кадра понтонно-мостового батальона воинской части А3955, базирующейся в Белгороде-Днестровском, майор Вооруженных сил Украины Сергей Шендерук устроил пьяные гонки.

Также мы писали, что в селе Залесье Броварского района 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию.

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драка военные стрельба Виноградарь

Источник: Сегодня

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