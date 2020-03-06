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В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)

6 марта, 07:37

Тина Наринецкая

Парень скончался еще до приезда «скорой»

В Киеве на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенская произошло смертельное ДТП – Subaru BRZ на большой скорости влетел в столб. Погиб молодой парень, сообщает "Информатор".

Все случилось сегодня, 6 марта, около 3:00. Как рассказали очевидцы, спорткар ехал проспекту на большой скорости, но возле перекрестка его занесло на мокрой дороге. Автомобиль снес по пути оградительные столбики и врезался в столб.

В результате ДТП погиб парень, который ехал на пассажирском сидении. На вид ему было около 25 лет. Водитель не получил серьезных травм и явных признаков опьянения у него нет.

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Ранее мы писали, что 2 марта в столице произошло 114 дорожно-транспортных происшествий, из них девять – с пострадавшими. Травмы получили девять человек: шесть пешеходов и трое водителей.

Напомним, не так давно на Осокорках в Киеве 21-летний водитель Lexus выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте инцидента. Подробности ДТП смотрите в сюжете:

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Киев ДТП погиб парень столб спорткар

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