В Киеве сразу после кражи задержали воров-"квартирников"

Мужчины обокрали квартиру и направлялись с украденными вещами на метро

Фото: Нацполиция

В Киеве сразу после кражи задержали воров-"квартирников" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/359/cc2/5ca359cc24ace.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/359/cc2/5ca359cc24ace.jpg 2019-04-02T15:52:00+03:00 Происшествия Мужчины обокрали квартиру и направлялись с украденными вещами на метро

В Киеве оперативники задержали двух воров-"квартирников", когда они уже направлялись с крадеными вещами в метро.

По данным пресс-службы столичного главка полиции, мужчины совершили квартирную кражу на Оболонском проспекте. Они с помощью отмычек проникли в квартиру и украли оттуда электроинструменты.











"Мужчины действовали по четкой схеме: оба открывали квартиру, потом один заходил в жилище, собирал в сумку ценные вещи, а другой караулил на улице и наблюдал за окружающей обстановкой. Во время поверхностного осмотра полиция изъяла у них набор отмычек и похищенные вещи", - разъяснили в полиции.

Ворами оказались киевляне 1974 и 1979 годов рождения, ранее судимые за аналогичные преступления. На данный момент у них статус подсудимых в Полтавской области за кражи из квартир.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Также проверяется информация о причастности злоумышленников к совершению других преступлений на территории района и города.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Напомним, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.

Также мы писали о том, что толпа злоумышленников, предположительно ромской национальности, средь бела дня обворовывала людей прямо в центре Киева на улице Сагайдачного.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве сразу после кражи задержали воров-"квартирников"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.