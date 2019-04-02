В Киеве сразу после кражи задержали воров-"квартирников"
Мужчины обокрали квартиру и направлялись с украденными вещами на метро
В Киеве оперативники задержали двух воров-"квартирников", когда они уже направлялись с крадеными вещами в метро.
По данным пресс-службы столичного главка полиции, мужчины совершили квартирную кражу на Оболонском проспекте. Они с помощью отмычек проникли в квартиру и украли оттуда электроинструменты.
"Мужчины действовали по четкой схеме: оба открывали квартиру, потом один заходил в жилище, собирал в сумку ценные вещи, а другой караулил на улице и наблюдал за окружающей обстановкой. Во время поверхностного осмотра полиция изъяла у них набор отмычек и похищенные вещи", - разъяснили в полиции.
Ворами оказались киевляне 1974 и 1979 годов рождения, ранее судимые за аналогичные преступления. На данный момент у них статус подсудимых в Полтавской области за кражи из квартир.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Также проверяется информация о причастности злоумышленников к совершению других преступлений на территории района и города.
Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.
Напомним, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.
Также мы писали о том, что толпа злоумышленников, предположительно ромской национальности, средь бела дня обворовывала людей прямо в центре Киева на улице Сагайдачного.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве сразу после кражи задержали воров-"квартирников"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рост цен на аренду жилья в Киеве: в каких районах искать бюджетные квартиры
Сегодня "однушки" в столице сдают в среднем за 9600 гривен
В Киеве за час сообщили о минировании трех объектов оборонпрома
Кинологи ищут взрывчатку на Бронетанковом заводе, конструкторском бюро "Артиллерийское вооружение", на заводе "Маяк" и в Высшем совете правосудия