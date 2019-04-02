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В Киеве сразу после кражи задержали воров-"квартирников"

Сегодня, 15:52

Мужчины обокрали квартиру и направлялись с украденными вещами на метро

Фото: Нацполиция
В Киеве сразу после кражи задержали воров-"квартирников" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/359/cc2/5ca359cc24ace.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/359/cc2/5ca359cc24ace.jpg Происшествия Мужчины обокрали квартиру и направлялись с украденными вещами на метро

В Киеве оперативники задержали двух воров-"квартирников", когда они уже направлялись с крадеными вещами в метро. 

По данным пресс-службы столичного главка полиции, мужчины совершили квартирную кражу на Оболонском проспекте. Они с помощью отмычек проникли в квартиру и украли оттуда электроинструменты.

"Мужчины действовали по четкой схеме: оба открывали квартиру, потом один заходил в жилище, собирал в сумку ценные вещи, а другой караулил на улице и наблюдал за окружающей обстановкой. Во время поверхностного осмотра полиция изъяла у них набор отмычек и похищенные вещи", - разъяснили в полиции.

Ворами оказались киевляне 1974 и 1979 годов рождения, ранее судимые за аналогичные преступления. На данный момент у них статус подсудимых в Полтавской области за кражи из квартир.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Также проверяется информация о причастности злоумышленников к совершению других преступлений на территории района и города. 

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку.

Напомним, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.


Также мы писали о том, что толпа злоумышленников, предположительно ромской национальности, средь бела дня обворовывала людей прямо в центре Киева на улице Сагайдачного.

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Тег Киев, кража, воровство, задержание

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