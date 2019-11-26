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Станция метро "Арсенальная" в Киеве закрыта на вход: названа причина

26 ноября, 10:00

На станции не работает эскалатор

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В Киеве утром во вторник, 26 ноября, станция метро "Арсенальная" не работает на вход для пассажиров из-за неисправности эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход. Специалисты проводят необходимые работы для запуска. Об открытии станции будет сразу сообщено", – говорится в сообщении.

Пользователи сети при этом сообщают, что на станции возникла давка.

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Ранее сайт "Сегодня" подробно писал о причинах давки на "Арсенальной" и позиции метрополитена.

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Кроме того, пассажиры отмечают толкучку и на станции метро "Теремки".

/ Фото: Сегодня

Напомним, в столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д. Кроме того, мы сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

Тем временем проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев метро арсенальная

Источник: Сегодня

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