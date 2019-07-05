В Киеве столкнулись автобус из Беларуси и три легковушки: появись фото и видео
В ДТП пострадал один из водителей
В Киеве на Гидропарке пассажирский автобус из Беларуси врезался в Kia Carens, который влетел в Opel Corsa, а тот столкнулся с Opel Astra. Пострадал один из водителей, сообщает "Информатор".
ДТП произошло сегодня около 00:30 на Броварском проспекте, рядом с парком "Киев в миниатюре". Как выяснилось, водитель автобуса не выдержал нужную дистанцию на участке дороги, где ведутся ремонтные работы. Из-за этого транспорт с несколькими десятками пассажиров в салоне въехал в первую легковушку.
В результате аварии водитель Carens ударился головой, его госпитализировали с сотрясением мозга. Больше в ДТП никто не пострадал. В автобусе, который направлялся в Беларусь, находились как граждане Украины, так и белорусы. Все они отделались испугом.
Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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