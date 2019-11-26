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В Киеве столкнулись четыре машины: появились фото и видео

26 ноября, 07:52

Из-за ДТП две полосы в направлении моста Метро были перекрыты

На Набережном шоссе в Киеве произошло масштабное ДТП – там не разминулись сразу четыре автомобиля.

Как сообщает "Информатор", авария произошла около 21:45 25 ноября. Столкнулись Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. Причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

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Из-за ДТП перекрытыми оказались две полосы в направлении моста Метро. Все автомобили получили серьезные повреждения, но никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП Набережное шоссе столкновение автомобили

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