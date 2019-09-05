В Киеве столкнулись две иномарки: появились фото и видео

В Деснянском районе Киева произошло жуткое ДТП – Volkswagen Multivan влетел в Hyundai Elantra. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 23:00 4 сентября на Братиславской улице. По словам одного из свидетелей ДТП, Volkswagen двигался по средней полосе на высокой скорости и врезался в Hyundai, который ехал впереди и хотел поворачивать с основной дороги. Удар был настолько сильным, что легковушку снесло на обочину на повороте, а минивэн – чуть дальше по улице.

Кроме того, очевидец рассказал, что после ДТП с водительского места Volkswagen вышел мужчина и убежал к жилым домам. Спустя 15 минут он вернулся со своими родственниками и девушкой. Копам девушка сообщила, что за рулем была она и ехала по Братиславской в средней полосе, а перед ней в третьей полосе двигался Hyundai, который начал перестраиваться с третьей полосы на поворот. По ее словам, Volkswagen не успел затормозить и врезался в Elantra.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работали правоохранители и медики, все детали аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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