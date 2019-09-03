Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

В Киеве столкнулись две легковушки: трое пострадавших

3 сентября, 07:59

Жуткое лобовое ДТП произошло на мосту Патона

В Киеве на мосту Патона Audi на большой скорости врезалась в едущий навстречу Volkswagen. Пострадали три человека, сообщает "Информатор".

Как выяснилось, Audi на большой скорости ехала по мосту в сторону правого берега, а навстречу ей по реверсивной полосе (участок дороги, на котором движение меняется с одного направления на противоположное, – ред.) двигался Volkswagen. Водители легковушек не успели затормозить, и машины столкнулись лоб в лоб. Удар был настолько сильным, что у Audi вылетел двигатель.

Реклама

В результате ДТП двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести. На месте аварии работали два наряда патрульной полиции и медики скорой помощи.

В тренде
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Кроме того, на стеклах Audi была наклеена реклама страницы в Instagram. Предположительно, аккаунт принадлежит пострадавшему водителю. На странице парня много фотографий с легковушкой, а также есть видео, на котором он мчит по Киеву на высокой скорости. Пока неизвестно, был ли он за рулем в момент ДТП. Через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП Volkswagen столкновение легковушки Audi пострадавшие

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)
В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)Происшествия
В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧП
В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧППроисшествия
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиля
В Киеве произошло смертельное ДТП: погибшую девушку доставали из горящего автомобиляПроисшествия
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в Киеве
Появилось новое видео с места убийства парня, которого выбросили из машины в КиевеПроисшествия
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горлом
В Киеве молодого парня выбросили из машины с перерезанным горломПроисшествия
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видео
В Киеве за Северным мостом такси врезалось в троллейбус: фото и видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...