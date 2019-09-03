В Киеве столкнулись две легковушки: трое пострадавших

В Киеве на мосту Патона Audi на большой скорости врезалась в едущий навстречу Volkswagen. Пострадали три человека, сообщает "Информатор".

Как выяснилось, Audi на большой скорости ехала по мосту в сторону правого берега, а навстречу ей по реверсивной полосе (участок дороги, на котором движение меняется с одного направления на противоположное, – ред.) двигался Volkswagen. Водители легковушек не успели затормозить, и машины столкнулись лоб в лоб. Удар был настолько сильным, что у Audi вылетел двигатель.

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В результате ДТП двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести. На месте аварии работали два наряда патрульной полиции и медики скорой помощи.

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Кроме того, на стеклах Audi была наклеена реклама страницы в Instagram. Предположительно, аккаунт принадлежит пострадавшему водителю. На странице парня много фотографий с легковушкой, а также есть видео, на котором он мчит по Киеву на высокой скорости. Пока неизвестно, был ли он за рулем в момент ДТП. Через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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