В Киеве столкнулись фура и две легковушки: одна машина "приземлилась" на крышу (фото, видео)

В Киеве на улице Полярной недалеко от строительного супермаркета утром в понедельник, 23 декабря, произошло серьезное ДТП.

Как сообщается в паблике dtp.kiev.ua, столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции, есть пострадавшие, однако на данный момент информация по ним уточняется.

На месте работают спасатели и медики. Движение на участке дороги по улице Семьи Кульженко усложнено.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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