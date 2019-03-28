В Киеве столкнулись фура и маршрутка: улица Черновола парализована
Renault Magnum в результате ДТП получил повреждения
На Воздухофлотском проспекте в Киеве в районе проспекта Победы столкнулась фура со служебной маршруткой с надписью "Цирк". Инцидент произошел днем 28 марта.
Так, столкновение произошло в направлении съезда на Борщаговку.
Renault Magnum в результате ДТП получил повреждения. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но вследствие ДТП в районе аварии образовались тянучки на проспекте Победы в сторону Политеха и на улицы Вячеслава Черновола от "Охматдета" до места инцидента.
Ранее сообщалось, что на Бориспольском шоссе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 автомобилей. В том числе произошло две аварии с пострадавшими людьми, им предоставляли помощь медики, а два автомобиля скрылись с места аварии. Такое большое количество аварий произошло из-за гололеда и несоблюдения водителями дистанции и правил маневрирования на проезжей части.
Отметим, что накануне в столице разгулялась настоящая метель. Так, в нескольких районах столицы можно было наблюдать снегопад, который сопровождался сильными порывами ветра. При этом на улице была плюсовая температура, поэтому снег быстро растаял, однако уже к вечеру температура снизилась и на улицах был гололед.
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