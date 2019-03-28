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В Киеве столкнулись фура и маршрутка: улица Черновола парализована

Сегодня, 14:27

Renault Magnum в результате ДТП получил повреждения

Фото: Василий Михальчук, Сегодня
В Киеве столкнулись фура и маршрутка: улица Черновола парализована //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cba/838/5c9cba8381680.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cba/838/5c9cba8381680.jpg Происшествия Renault Magnum в результате ДТП получил повреждения

На Воздухофлотском проспекте в Киеве в районе проспекта Победы столкнулась фура со служебной маршруткой с надписью "Цирк". Инцидент произошел днем 28 марта.

Так, столкновение произошло в направлении съезда на Борщаговку. 

Renault Magnum в результате ДТП получил повреждения. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но вследствие ДТП в районе аварии образовались тянучки на проспекте Победы в сторону Политеха и на улицы Вячеслава Черновола от "Охматдета" до места инцидента.

Ранее сообщалось, что на Бориспольском шоссе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 автомобилей. В том числе произошло две аварии с пострадавшими людьми, им предоставляли помощь медики, а два автомобиля скрылись с места аварии. Такое большое количество аварий произошло из-за гололеда и несоблюдения водителями дистанции и правил маневрирования на проезжей части.

Отметим, что накануне в столице разгулялась настоящая метель. Так, в нескольких районах столицы можно было наблюдать снегопад, который сопровождался сильными порывами ветра. При этом на улице была плюсовая температура, поэтому снег быстро растаял, однако уже к вечеру температура снизилась и на улицах был гололед.

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Тег авария, ДТП, маршрутка, фура

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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