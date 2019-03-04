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В Киеве столкнулись грузовик и легковушка: пострадали пять человек

Сегодня, 09:53

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В Киеве столкнулись грузовик и легковушка: пострадали пять человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cd9/e61/5c7cd9e61d2ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cd9/e61/5c7cd9e61d2ca.jpg Происшествия Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу

В Киеве, где недавно  легковушка врезалась в столб , произошло лобовое столкновение грузовик и легковушки. В ДТП пострадали пятеро человек, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня около 6:10 на развязке улиц Богатырской и Днепроводской. Автомобили  DAF и Chevrolet Aveo столкнулись лоб в лоб. Как выяснилось, Chevrolet двигался с Вышгорода в сторону Киева по улице Днепроводской, но на развязке с улицей Богатырской в него врезался DAF. По словам полиции, водитель фуры не пропустил легковой автомобиль, у которого было преимущество главной дороги.

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo. Пострадавших с травмами различной степени тяжести в срочном порядке госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег Киев, ДТП, грузовик, столкновение, легковушка, пострадавшие, лобовое столкновение

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