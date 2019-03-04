В Киеве столкнулись грузовик и легковушка: пострадали пять человек
Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу
В Киеве, где недавно легковушка врезалась в столб , произошло лобовое столкновение грузовик и легковушки. В ДТП пострадали пятеро человек, сообщает "Информатор".
ДТП произошло сегодня около 6:10 на развязке улиц Богатырской и Днепроводской. Автомобили DAF и Chevrolet Aveo столкнулись лоб в лоб. Как выяснилось, Chevrolet двигался с Вышгорода в сторону Киева по улице Днепроводской, но на развязке с улицей Богатырской в него врезался DAF. По словам полиции, водитель фуры не пропустил легковой автомобиль, у которого было преимущество главной дороги.
В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo. Пострадавших с травмами различной степени тяжести в срочном порядке госпитализировали в больницу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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