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В Киеве столкнулись легковушка и мотоцикл: есть пострадавший

7 июня, 07:54

Мотоциклиста госпитализировали в срочном порядке

В Киеве на Днепровской набережной столкнулись автомобиль Volvo и мотоцикл. В ДТП пострадал мотоциклист, сообщает "Информатор".

Авария произошла 6 июня около 19:00. Как выяснилось, мотоциклист пытался обогнать легковушку, но водитель Volvo не смог уступить дорогу, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в срочном порядке медики скорой помощи. Как рассказали копы, во время госпитализации он находился в сознании.

На месте происшествия работали два наряда патрульной полиции и карета скорой помощи. Детали аварии устанавливают правоохранители.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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Тег Киев, ДТП, мотоцикл, столкновение, легковушка, пострадавший, Днепровская набережная

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