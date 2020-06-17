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В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)

17 июня, 16:21

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Авария произошла на остановке общественного транспорта

В Киеве ​​на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршруток Ataman. По предварительной информации, один автобус въехал в другой, из которого в это время выходили пассажиры на остановке, сообщает Патрульная полиция.

В результате ДТП одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

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Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Ранее мы писали о том, что в Каменском автомобиль на высокой скорости протаранил маршрутку и перевернулся на крышу. Маршрутка притормозила, подъезжая к перекрестку, где уже стояли остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили. В этот момент автомобиль Geely сзади протаранил общественный транспорт.

В том же Каменском Днепропетровской области водитель школьного автобуса, в салоне которого ехали 22 ребенка, умер за рулем. Автомобиль врезался в забор – детям чудом удалось спастись.

Кроме того, не так давно во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром.

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транспорт Киев ДТП общественный транспорт происшествия патрульная полиция

Источник: Сегодня

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