В Киеве столкнулись маршрутки, пострадала пассажирка (фото)

В Киеве ​​на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршруток Ataman. По предварительной информации, один автобус въехал в другой, из которого в это время выходили пассажиры на остановке, сообщает Патрульная полиция.

В результате ДТП одна женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

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Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Ранее мы писали о том, что в Каменском автомобиль на высокой скорости протаранил маршрутку и перевернулся на крышу. Маршрутка притормозила, подъезжая к перекрестку, где уже стояли остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили. В этот момент автомобиль Geely сзади протаранил общественный транспорт.

В том же Каменском Днепропетровской области водитель школьного автобуса, в салоне которого ехали 22 ребенка, умер за рулем. Автомобиль врезался в забор – детям чудом удалось спастись.

Кроме того, не так давно во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром.

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