В Киеве столкнулись машина и мотоцикл, есть пострадавший – фото с места ДТП
Травмированного мотоциклиста увезла скорая помощь, на месте ДТП – тянучка
В Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП при участии легкового "Опеля" и спортивного мотоцикла. В аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировала карета скорой помощи.
У автомобиля поврежден бок. На дорогу из подбитого мотоцикла растеклось топливо. На дороге в райолне ДТП образовалась тянучка.
На место прибыли правоохранители, которые составляют протокол.
Ранее в результате ДТП Житомирской области погиб 20-летний мотоциклист. Авария произошла в селе Бондаревка Коростенского района 22 марта. По предварительным данным, водитель мотоцикла Hunter, двигаясь по улице села, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.
Напомним, в ноябре 2018 года мотоциклист и велосипедист погибли в результате столкновения на объездной дороге Львова.
28 февраля этого года в Запорожской области произошло смертельное ДТП – после столкновения мотоцикла с маршруткой в городе Пологи мотоциклист умер в больнице, а его пассажирка получила серьезные травмы.
20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.
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