В Киеве столкнулись машина и мотоцикл, есть пострадавший – фото с места ДТП

Травмированного мотоциклиста увезла скорая помощь, на месте ДТП – тянучка

Фото: Василий Михальчук

В Киеве столкнулись машина и мотоцикл, есть пострадавший – фото с места ДТП Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/933/783/5c993378356a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/933/783/5c993378356a7.jpg 2019-03-25T22:01:00+02:00 Происшествия Травмированного мотоциклиста увезла скорая помощь, на месте ДТП – тянучка

В Киеве на проспекте Лобановского произошло ДТП при участии легкового "Опеля" и спортивного мотоцикла. В аварии пострадал мотоциклист, его госпитализировала карета скорой помощи.

У автомобиля поврежден бок. На дорогу из подбитого мотоцикла растеклось топливо. На дороге в райолне ДТП образовалась тянучка.







На место прибыли правоохранители, которые составляют протокол.

Ранее в результате ДТП Житомирской области погиб 20-летний мотоциклист. Авария произошла в селе Бондаревка Коростенского района 22 марта. По предварительным данным, водитель мотоцикла Hunter, двигаясь по улице села, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

Напомним, в ноябре 2018 года мотоциклист и велосипедист погибли в результате столкновения на объездной дороге Львова.

28 февраля этого года в Запорожской области произошло смертельное ДТП – после столкновения мотоцикла с маршруткой в городе Пологи мотоциклист умер в больнице, а его пассажирка получила серьезные травмы.

20 марта в Днепре маршрутное такси сбило парня на скутере. Он получил открытый перелом ноги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в начале марта двое людей погибли в жуткой аварии под Киевом.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.