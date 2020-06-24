В Киеве столкнулись Opel и автобус с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

Пострадали по меньшей мере три человека

На Столичном шоссе в Киеве в среду, 24 июня, столкнулись Opel Astra и маршрутный автобус Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По предварительным данным правоохранителей, Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

"Вследствие ДТП водитель и пассажир иномарки, а также пассажирку автобуса госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Вместе с тем, в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области уточнили, что авария произошла на 23-ем км шоссе. После ДТП водителя легковушки пришлось "вырезать" из искореженного авто с помощью гидравлических ножницы и бензореза.

Его госпитализировали в Обуховскую районную центральную больницу.

При этом спасатели сообщают, что в маршрутном автобусе пострадали три пассажира.

Также в социальных сетях пользователи опубликовали фото с места инцидента.

Ранее в Киеве ​​на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршруток Ataman.

Также в столице лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyotа: два человека погибли, восемь пострадали.

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