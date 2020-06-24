Українська
$ 26,61
30,12
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве столкнулись Opel и автобус с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

24 июня, 15:12

Наталья Руда Наталья Руда

Пострадали по меньшей мере три человека

На Столичном шоссе в Киеве в среду, 24 июня, столкнулись Opel Astra и маршрутный автобус Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По предварительным данным правоохранителей, Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

"Вследствие ДТП водитель и пассажир иномарки, а также пассажирку автобуса госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Читайте также: Массовое ДТП в Киеве: на Крещатике столкнулись пять машин (фото)

Вместе с тем, в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области уточнили, что авария произошла на 23-ем км шоссе. После ДТП водителя легковушки пришлось "вырезать" из искореженного авто с помощью гидравлических ножницы и бензореза.

Его госпитализировали в Обуховскую районную центральную больницу.

При этом спасатели сообщают, что в маршрутном автобусе пострадали три пассажира.

Также в социальных сетях пользователи опубликовали фото с места инцидента.

Ранее в Киеве ​​на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршруток Ataman.

Также в столице лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyotа: два человека погибли, восемь пострадали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев ДТП столичное шоссе

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на ПознякахПроисшествия
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
"Мама и брат кричали о помощи": при взрыве в Киеве у 18-летней девушки погибла семьяПроисшествия
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метро
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метроПроисшествия
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшего
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшегоПроисшествия
"Наши друзья погибли из-за халатности и безразличия": что говорят жители дома на Позняках после взрыва (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять