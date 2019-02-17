В Киеве столкнулись Opel и BMW: водителя и пассажира вырезали спасатели
В дорожно-транспортном происшествии пострадало три человека
В субботу, 16 февраля, в Киеве, где полиция задержала мужчину, который скрылся с места смертельного ДТП, на перекрестке улиц Перова и Кибальчича произошло ДТП. Столкнулись автомобили Opel и BMW. Водитель BMW сильно не пострадал, а пассажир и водитель Opel оказались зажаты в машине. Последних вырезали спасатели.
Происшествие случилось около 17:40. Об этом сообщает Информатор.
По словам свидетелей, Opel двигался на красный сигнал светофора на большой скорости. Из-за этого произошло столкновение с машиной BMW.
Как рассказали очевидцы, BMW двигался по улице Кибальчича. Opel пытался совершить поворот с улицы Перова, надеясь завершить маневр на красный сигнал светофора. Это ему, к сожалению, не удалось, из-за чего в него въехал автомобиль BMW.
В результате столкновения у первого автомобиля сильно пострадала боковая часть. Пассажира и водителя пришлось вырезать. Водителя вырезали около часа. А вот пассажира удалось извлечь из авто лишь по состоянию на 19:04. На его шею наложили специальный корсет. На данный момент оба пострадавших госпитализированы в срочном порядке. Какого рода и тяжести у них травмы — пока что не известно.
Водитель BMW сильно не пострадал, как и сам автомобиль. У него не сильно помята передняя часть авто.
На месте работает два наряда патрульной полиции, спасатели и две кареты скорой помощи. К счастью, все участники ДТП остались живы. Детали происшествия установит следствие.
Ранее накануне в Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.
Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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