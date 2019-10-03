В Киеве столкнулись сразу пять машин: одно из авто перевернулось (видео)

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве вечером в среду, 2 октября, на проспекте Шухевича произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие в сторону станции метро "Почайна". Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", там столкнулись сразу пять машин, одна из которых вследствие сильного удара перевернулась на крышу.

При этом уточняется, что виновником ДТП стал водителем Audi, который "очень спешил".

Также в сети появилось видео момент столкновения машин.

Ранее новости "Сегодня" писали, что недалеко от Национального авиационного университета произошла авария при участии Honda и Hyundai.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате погибли девять человек.

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