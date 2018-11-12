В Киеве столкнулись три автомобиля и маршрутка

Сегодня, 01:02

Dacia протаранила припаркованные авто и выбила дверь маршрутки с пассажирами


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

В воскресенье, 11 ноября, в Киеве на пересечении проспекта Космонавта Комарова и Вацлава Гавела столкнулись три автомобиля и маршрутка №401.

Об этом сообщает Информатор.

Водитель маршрутки рассказал, что Dacia двигалась в сторону Петропавловской Борщаговки в третьей полосе, а он – во второй. Водитель легковушки решил совершить обгон и пошел на маневр, перестроившись в крайнюю правую полосу, в которой стояли припаркованные автомобили.

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В итоге Dacia ударила Mazda, которую вытолкнуло на впереди стоящий Ford, и вылетела во вторую полосу, где столкнулась с Богдан. В маршрутке с пассажирами выбило задние двери, но, по словам водителя, никто не пострадал.

В припаркованных автомобилях в момент столкновения никого не было.

Из-за аварии на проспекте Космонавта Комарова образовалась пробка в сторону Петропавловской Борщаговки. На месте работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что 30 августа в Киеве маршрутка врезалась в троллейбус. Ушибы и ссадины получили двое пассажиров, которые ехали в маршрутке.

Также в Киеве автомобиль Mazda въехал в заднюю часть маршрутки на проспекте С. Бандеры, 25/1.
Киев, ДТП, авто, маршрутка, водитель, Ford, Mazda, Dacia

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