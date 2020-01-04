В Киеве столкнулись три автомобиля, один водитель погиб

В Голосеевском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще один госпитализирован.

Об этом сообщает полиция Киева.

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"Предварительно установлено, что водитель BMW выполнял поворот из улицы Бурмистенко на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai", – информируют в полиции.

По данным правоохранителей, водитель Mercedes умер до приезда врачей. Пассажирку Hyundai с травмой грудной клетки доставили в больницу.

Водителя BMW задержали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве в канун праздников ощутимо выросла аварийность на дорогах.

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