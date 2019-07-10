В Киеве столкнулись три легковушки: появились фото и видео

Масштабное ДТП произошло на бульваре Перова











В Киеве на бульваре Перова столкнулись три Daewoo: Nexia, Sens и ZAZ Lanos. Пострадал пассажир одной из легковушек, сообщает "Информатор".

Масштабное ДТП произошло сегодня около 13:10. Предварительно, все три автомобиля двигались в средней полосе. Сначала Daewoo Nexia врезался в Daewoo Sens, а тот уже по инерции влетел в ZAZ Lanos.

В результате столкновения пострадал пассажир Sens, его госпитализировали. Медики подозревают у мужчины травму головы.

Напомним, не так давно в Днепровском районе Киева автомобиль Chery Elara, под управлением пьяного водителя, снес столб и вылетел на тротуар. Водитель легковушки пострадал, его госпитализировали.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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