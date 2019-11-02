В Киеве столкнулись Volkswagen с Mercedes: минивэн занесло в пень

В Киеве на Отрадном проспекте Volkswagen врезался в Mercedes, который отлетел в Hyundai впечатался в пень.

Как сообщает "Информатор", ДТП произошло около 20:30 1 ноября. Как рассказал один из очевидцев, Volkswagen ехал по Отрадному в сторону Гарматной. На перекрестке с улицей Героев Севастополя он начал поворачивать налево, и в этот момент столкнулся с Mercedes, который ехал напротив. От удара минивэн отлетел в Hyundai, который двигался по Героев Севастополя. В конечном итоге Mercedes врезался в пень.

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По мнению двух участников ДТП, водитель Volkswagen сначала должен был пропустить Mercedes и лишь потом поворачивать. Тогда бы столкновения не произошло. На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали все детали случившегося.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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