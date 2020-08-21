В Киеве строитель при помощи эвакуатора угнал Porsche

В Киеве мужчина угнал Porsche со стоянки, использовав службу транспортировки авто. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Дарницком районе. В полицию обратился иностранец и сообщил, что его Porsche был похищен со стоянки.

"Правоохранители установили, что к преступлению причастен уроженец Черниговской области, который работал на строительстве рядом со стоянкой, где исчезла иномарка. Чтобы доставить автомобиль в другое место, злоумышленник вызвал службу транспортировки авто под видом того, что якобы в его машине не работает электричество. Там полицейские и нашли транспортное средство, о чем сообщили автовладельцу", – говорится в сообщении.

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Уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, сейчас уже завершено и материалы с обвинительным актом переданы для рассмотрения в Дарницкий районный суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее мы писали, что в центре Киева Porsche устроил ДТП.

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