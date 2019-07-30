Молодой человек уже ранее привлекался тоже за кражи

Фото: ГУ Нацполиции Киева

В Киеве студенту грозит шесть лет тюрьмы за кражу из магазина энергетических батончиков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-07-30T13:41:00+03:00 Происшествия Молодой человек уже ранее привлекался тоже за кражи

В Киеве студент украл из супермаркета энергетических батончиков почти на две тысячи гривен и пытался сбежать с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В Оболонское управление полиции поступило сообщение о грабеже в магазине на проспекте Степана Бандеры. Работники охраны по камерам видеонаблюдения заметили, как в торговом зале молодой человек спрятал в свой рюкзак товар, который потом не оплатил на кассе. С целью проверки его остановили, но он начал убегать из помещения. Охранники догнали правонарушителя на территории предприятия, находящегося рядом", – говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу, при осмотре содержимого рюкзака правоохранители обнаружили у него энергетические батончики почти на 2000 гривен.

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"Злоумышленником оказался 26-летний студент, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Молодой парень сообщил, что похитил товар, поскольку не имел денег. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", – уточнили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве В тренде Конфликт Авакова и Порошенко: политики обменялись громкими обвинениями

Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.

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