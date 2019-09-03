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В Киеве студенты отравились шаурмой

3 сентября, 01:24

Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской

/ Фото: Pixabay

В Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

"По состоянию на 22:00 от врачей поступила информация о госпитализации семи человек. По словам пациентов, все они покупали шаурму в одном киоске", – говорится и сообщении.

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Ранее сообщалось, что в поселке Авангард Одесской области 37 человек попали в больницу из-за отравления шаурмой.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

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А в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей (2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. 

Также смотрите подробности ЧП в сюжете: 

Ранее сообщалось, что в Житомирской области расследованием массового отравления на поминках в селе Зарубинцы занялась местная полиция

Также мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.

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Киев отравление студенты больницы шаурма

Источник: Сегодня

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