В Киеве суд назначил наказание мужчине, воровавшему аккумуляторы с Daewoo Lanos

Он оказался причастным к восьми кражам в столице

Суд назначил наказание мужчине, который воровал аккумуляторы с автомобилей Daewoo Lanos. Следователям удалось доказать его причастность к восьми преступлениям на территории Днепровского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

За содеянное злоумышленник получил два года тюрьмы с испытательным сроком полтора года.

Напомним, мы ранее сообщали, что мужчину, воровавшего аккумуляторы с Daewoo Lanos, задержали в октябре. 20-летний преступник похищал аккумуляторы только с автомобилей Daewoo Lanos. Он признался, что за вырученные от продажи аккумуляторов средства планировал погасить долг. Правоохранители вещественные доказательства изъяли и вернули владельцам.

Кроме того, в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали.

Также в середине сентября в Киеве задержали мужчин, пробивавших колеса и грабивших автомобили. Когда водитель с пробитым колесом останавливался и выходил посмотреть, что произошло, мужчины сразу нападали и воровали вещи.