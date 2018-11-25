В Киеве суд назначил наказание мужчине, воровавшему аккумуляторы с Daewoo Lanos

Вчера, 16:43

Он оказался причастным к восьми кражам в столице

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Суд назначил наказание мужчине, который воровал аккумуляторы с автомобилей Daewoo Lanos. Следователям удалось доказать его причастность к восьми преступлениям на территории Днепровского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

За содеянное злоумышленник получил два года тюрьмы с испытательным сроком полтора года.

Напомним, мы ранее сообщали, что мужчину, воровавшего аккумуляторы с Daewoo Lanos, задержали в октябре. 20-летний преступник похищал аккумуляторы только с автомобилей Daewoo Lanos. Он признался, что за вырученные от продажи аккумуляторов средства планировал погасить долг. Правоохранители вещественные доказательства изъяли и вернули владельцам.

Кроме того, в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали.

Также в середине сентября в Киеве задержали мужчин, пробивавших колеса и грабивших автомобили. Когда водитель с пробитым колесом останавливался и выходил посмотреть, что произошло, мужчины сразу нападали и воровали вещи.
кража, правоохранители, наказание, злоумышленник, lanos

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

В Украине массово "обчищают" автомобили

14 Сентября, 08:03

Эксперты рассказали, как себя защитить и какая сигнализация остановит преступников

Происшествия

На Дарнице задержали банду воров-иностранцев

10 Сентября, 14:44

Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы
Загрузка...

Авто

На дорогах Киева засняли странный Volkswagen T6 без окон и дверей

8 Августа, 06:07

У бусика сняты двери, а оставшиеся боковые окна заклеены

Происшествия

Фото из открытых источников

В Киеве на Оболони задержали вора, который снимал номера с автомобилей

4 Ноября, 19:49

Правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы

Происшествия

Задержан вор, снимавший номера с автомобилей на Оболони

4 Октября, 10:10

Преступником оказался 26-летний житель столицы

Днепр

Задержание. Пытались скрыться на угнанном автомобиле. Фото: npu.gov.ua

"Уводят" из гаражей и со дворов: какие машины угоняют в Днепре

13 Сентября, 06:07

С начала 2018-го в Днепропетровской области угнали 508 автомобилей
Загрузка...