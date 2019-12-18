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В Киеве суд отменил приговор горе-матери Трохимчук, заморившей голодом годовалого сына

18 декабря, 15:46

Отмены приговора из-за мягкости добивалась прокуратура

Фото: ВКконтакте

Фото: ВКконтакте

Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей. В результате инцидента годовалый ребенок умер. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В частности, прокуратура Киева добивалась для Трохимчук отмены приговора суда первой инстанции из-за его мягкости.

"Суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой как умышленное убийство малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил горе-матери наказание в виде восьми лет лишения свободы. Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке", – говорится в сообщении.

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В итоге по результатам рассмотрения апелляции ранее назначенный приговор был отменен. Уголовное производство в отношении Трохимчук направили на новое судебное рассмотрение в тот же суде, но в ином составе суда.

Также Трохимчук продлили пребывание под стражей.

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Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

Напомним, в начале декабря 2016 года 21-летняя жительница Киева Владислава Трохимчук на 11 дней оставила в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле одного из домов на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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Киев суд приговор

Источник: Сегодня

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