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В Киеве суд заново начал рассматривать дело горе-матери Трохимчук, заморившей голодом сына

13 февраля, 16:49

Ранее приговор Трохимчук был отменен для пересмотра

Фото: ВКконтакте

Фото: ВКконтакте

Голосеевский районный суд Киева во второй раз начал рассматривать дело горе-матери Владиславы Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей. В результате годовалый ребенок умер.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, суд провел подготовительное заседание, назначил обвинительный акт к рассмотрению и продолжил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Следующее судебное заседание запланировано на 17 февраля 2020 года.

Напомним, что в декабре прошлого года Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Трохимчук в виде восьми лет тюрьмы по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Отметим, что прокуратура настаивала на назначении Трохимчук пожизненного срока по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), поэтому обжаловала приговор. В итоге приговор Голосеевского райсуда был отменен, уголовное производство направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

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Как новости "Сегодня" сообщали ранее, в начале декабря 2016 года 21-летняя жительница Киева Владислава Трохимчук на 11 дней оставила в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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суд убийство Сегодня

Источник: Сегодня

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