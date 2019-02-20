В Киеве судили двух "липовых" соцработниц, которые избили и ограбили 80-летнюю женщину
Одна преступница проведет в тюрьме пять лет, вторая получила три года условно
В Киеве Дарницкий суд огласил приговор двум женщинам, которые под видом соцработниц ограбили 80-летнюю киевлянку, сообщает прокуратура столицы.
Так, в июне 2016 года злоумышленницы, представившись работниками социальной службы, втерлись в доверие 80-летней женщины и проникли в ее квартиру под предлогом проверки квитанций по оплате коммунальных услуг. Пока одна из них отвлекала пенсионерку, другая обыскала квартиру на предмет ценных вещей и денежных средств. В это время злоумышленницы были уличены потерпевшей, поэтому чтобы женщина не позвала на помощь, преступницы избили ее, забрали деньги и сбежали.
Действия нападающих квалифицированы по ст.186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с проникновением в жилище).
Одну из злоумышленниц, которая уже была ранее судима, приговорили к пяти годам лишения свободы, а вторую, которая имеет на иждивении четырех малолетних детей – к трем годам испытательного срока.
Ранее в феврале полиция задержала трех женщин, которые обокрали 82-летнюю жительницу села Новые Петровцы Вышгородского района. Под предлогом покупки недвижимости злоумышленницы зашли в дом старушки. В то время, когда две из них расспрашивали старушку о возможности купить ее домик, их напарница обыскивала комнаты.
Кроме того, в 2018 году 80-летняя женщина поверила в денежную реформу и отдала мошеннице 100 тысяч гривен! Драматичный случай произошел с пенсионеркой в Черниговской области. Мошенница поджидала старушку, когда та выходила из дома. Аферистка представилась знакомой дочери и попросила от ее имени дене, якобы для замены старых купюр на новые.
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