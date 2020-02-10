В Киеве судили разбойника, напавшего с пистолетом на магазин

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В Киеве к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина, который совершил разбойное нападение на магазин, сообщает прокуратура столицы.

Установлено, что 31 августа в 2017 году обвиняемый зашел в помещение магазина по ул. Кирилловской и убедившись, что кроме кассира в помещении никого нет, достал пистолет и направил на продавца с требованием отдать всю имеющуюся выручку. Завладев деньгами, обвиняемый скрылся с места преступления.

Приговором Подольского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины (Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).

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Ранее полиция задержала подозреваемых в совершении разбойного нападения в Переяславе, где напали на предприятие, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием, напавшие связали двух охранников, а из помещения вынесли сейф, в котором было 900 тысяч гривен, печати и документы. В дальнейшем работники полиции нашли этот сейф пустым в нескольких километрах от места преступления.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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