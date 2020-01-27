В Киеве судят 21-летнего рецидивиста, грабившего 90-летних бабушек

Парень поджидал дедушек и бабушек возле супермаркетов и нападал в подъездах

/ Фото: Pixabay

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего уроженца Хмельницкой области, который на протяжении октября 2019 года совершил ряд нападений на пенсионеров в Соломенском районе столицы.

Как уточнили в ведомстве, жертвами нападений стали пожилые люди в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина подстерегал их возле супермаркетов, после чего следовал за ними и нападал в подъездах домов, где те проживают. В результате нападений, пенсионеры лишились более 50 тысяч гривен.

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Обвинительный акт по ч. 2 ст. 186 и ч. Ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Подозреваемый, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности, находится под стражей.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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