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В Киеве судят инспектора, пойманного на взятке в 2,5 тысячи долларов

26 марта, 18:52

Мила Князьская-Ханова

За «награду» инспектор не стал оценивать имущество должника

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного государственного ревизора-инспектора налоговой службы по факту получения неправомерной выгоды, сообщает прокуратура столицы.

Фигуранта задержали в ноябре 2019 года в Ирпене после получения взятки от бизнесмена за непринятие мер по принудительному взысканию налогового долга, в том числе – за непроведение процедуры описания и наложения ареста на имущество предприятия.

Сейчас обвинительный акт по подозрению указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества

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Ранее в Киеве правоохранители задержали на взятке проректора экологической академии. Мужчина требовал от частного предпринимателя 70 тысяч гривен за содействие в решении вопроса – непринятия мер реагирования экологической инспекции.

Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничествеведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе Главного управления Госпродпотребслужбы.

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суд взятка коррупция прокуратура наказание обвинительный акт

Источник: Сегодня

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