В Киеве судят мужчину, который обстрелял копа

В Киеве предстал перед судом молодой мужчина, который обстрелял копа на улице Ивашкевича.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 апреля 2020 года в Оболонском районе.

"Работник полиции заметил на улице двух мужчин, которые находились возле автомобиля и вели себя подозрительно. Полицейский подошел к ним, представился и попросил предъявить документы. В ответ один из злоумышленников начал хаотично наносить полицейскому удары в область головы, другой пытался обхватить за шею сзади", – говорится в сообщении.

Копу удалось позвонить по спецлинии "102" и вызвать подмогу. Нападавшие с места преступления скрылись. Однако заметив, что полицейский преследует их, один из злоумышленников достал из сумки пистолет и совершил шесть выстрелов в сторону полицейского. Три пули попали копу в ногу.

Одного из злоумышленников удалось задержать непосредственно после совершения преступления. Им оказался 28-летний киевлянин, который находился в розыске. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Относительно другого злоумышленника материалы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Ранее сообщалось, что в Буче две нетрезвые женщины напали на копов, их отправили в изолятор временного содержания и объявили подозрение.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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