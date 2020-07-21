В Киеве судят мужчину, который обстрелял копа

В Киеве предстал перед судом молодой мужчина, который обстрелял копа на улице Ивашкевича.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел 24 апреля 2020 года в Оболонском районе.
"Работник полиции заметил на улице двух мужчин, которые находились возле автомобиля и вели себя подозрительно. Полицейский подошел к ним, представился и попросил предъявить документы. В ответ один из злоумышленников начал хаотично наносить полицейскому удары в область головы, другой пытался обхватить за шею сзади", – говорится в сообщении.
Копу удалось позвонить по спецлинии "102" и вызвать подмогу. Нападавшие с места преступления скрылись. Однако заметив, что полицейский преследует их, один из злоумышленников достал из сумки пистолет и совершил шесть выстрелов в сторону полицейского. Три пули попали копу в ногу.
Одного из злоумышленников удалось задержать непосредственно после совершения преступления. Им оказался 28-летний киевлянин, который находился в розыске. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Относительно другого злоумышленника материалы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
Ранее сообщалось, что в Буче две нетрезвые женщины напали на копов, их отправили в изолятор временного содержания и объявили подозрение.
А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.
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