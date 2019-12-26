В Киеве сухое дерево рухнуло на две машины

В Киеве сухое дерево рухнуло на два припаркованных авто. Инцидент произошел на улице Ветряные Горы, 10Г. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"С момента первой жалобы на этот сухостой дерева прошел почти год. И вот, этой ночью, оно таки рухнуло. Прямо на авто", – говорится в сообщении паблика.

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На опубликованных в сети фото видно, что дерево растрощило две машины.

/ Фото: Киев Оперативный

Ранее в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.

Также в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.

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